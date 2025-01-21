Раскрыта причина отложенной госпитализации Джигана

С состоянием здоровья российского рэп-исполнителя Джигана все в порядке. Об этом сообщил Super, связавшийся с музыкантом после сообщений о его госпитализации.

Все началось после того, как Джиган опубликовал в социальных сетях эмоциональное выражение своих эмоций — он сообщил, что при сдаче анализов врачи что-то напутали и приписали к возрасту артиста дополнительные 27 лет. Из-за этого, по словам Джигана, он вынужден был перенести госпитализацию.

Подписчики музыканта не на шутку встревожились из-за этих известий. Однако, как утверждает Super, поводов для беспокойства нет.

«Фанаты, выдыхаем! Джиган рассказал нам, что с ним все хорошо, а причина госпитализации — удаление грыжи», — сказано в материале издания.

Немного отойдя, исполнитель поделился рассуждениями насчет своего нового возраста. По его словам, получившиеся в результате врачебной ошибки 66 лет — это вполне ******* [неплохо]. Докторов он также иронично поблагодарил за то, что не «нарисовали» ему 666.

Ранее жена Джигана Оксана Самойлова похвасталась Tesla Cybertruck стоимостью 30 млн рублей.