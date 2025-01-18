Опубликовано 18 января 2025, 19:291 мин.
Оксана Самойлова похвасталась Tesla Cybertruck стоимостью 30 млн рублей
© Starface.ru
Оксана Самойлова похвасталась Tesla Cybertruck стоимостью 30 млн рублей. Об этом стало известно из соцсетей.
Оксана Самойлова показала в своем блоге новую машину, на которой она будет передвигаться в ближайшее время. Автомобилем оказался Tesla Cybertruck от Илона Маска — купить такую можно от 30 миллионов рублей.
«У меня кибертрак. Так что увидите на дорогах — знайте, это я», — похвасталась блогерша.
При этом некоторые журналисты подумали, что Самойловой автомобиль подарил ее муж Джиган, но блогерша поспешила опровергнуть это.
«Денис договорился, чтобы мне дали покататься. Но я конечно хочу такой», — рассказала она.
Ранее мы писали о том, что 36-летняя блогерша Оксана Самойлова выложила фото в купальнике.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин