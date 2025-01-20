Джиган рассказал о переносе госпитализации из-за ошибки клиники

Российский рэпер Джиган выразил недовольство услугами одной из сетевых клиник. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Музыкант показал результаты анализов, в которых говорится, что ему 66 лет. Рэп-исполнителю 39 лет. Позднее с артистом связались представители клиники. Они уточнили, что в ближайшее время со знаменитостью свяжутся. Рэпер ответил, что с ним никто не списывался уже полдня.

«Чем дольше вы думаете, тем больше людей к вам за услугами не обратятся!», — поделился артист.

Представители клиники отметили, что в настоящий момент данные Джигана исправлены. Музыкант назвал людей из организации «чертами, идиотами и петушками». Он признался, что из-за ошибки больницы ему перенесли госпитализацию. Подробности своего состояния рэп-исполнитель предпочел не раскрывать.

«Ну не, в принципе, 66, не так уж плохо выгляжу. Хорошо хоть, что не 666 написали», — заявил Джиган.

Ранее жена Джигана Оксана Самойлова похвасталась Tesla Cybertruck стоимостью 30 млн рублей.