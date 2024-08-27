Раскрыта прибыль концертного агентства Зары

Раскрыта прибыль концертного агентства певицы Зары. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, артистка зарегистрировала юрлицо ООО «Зара» в 2009 году. Компания ведет деятельность в области исполнительских искусств.

Отмечается, что выручка компании за прошлый год составила 4,3 млн рублей, а прибыль 125 тысяч. При этом каких-либо долгов перед налоговой у исполнительницы хита «Недолюбила» нет.

Напомним, у Зары двое сыновей, Даниил и Максим появились во втором браке певицы с Сергеем Ивановым. Звезда рассталась с отцом детей в 2016 году. Зара рассказывала, что бывший супруг больше виноват в разрыве, чем она. По словам исполнительницы, мужчина нередко «пренебрегал» ей во время брака, а также «принижал» ее творческие заслуги. При этом артистка заверила, что в настоящий момент они с Ивановым поддерживают хорошие отношения и вместе растят наследников.

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