68-летняя певица Лариса Долина зарабатывает на юбилеях коллег миллионы. Об этом сообщает PROZVEZD.

По данным источника, у Долиной несколько источников дохода: она зарабатывает на концертах, играет в театре и занимается преподавательской деятельностью. Однако наибольшую прибыль ей приносят частные выступления. Отмечается, что за последние 6 месяцев она заработала почти 6 миллионов рублей.

Кроме того, недавно Долина выступила на юбилее Юрия Куклачева, где получила 1 миллион 650 рублей.

«У нее хороший репертуар, который позволяет ей выступать на любом мероприятии. Плюс, конечно, участие Долиной автоматически придает концерту статус», — сообщил инсайдер.

Отмечается, что популярность Долиной увеличилась после завершения карьеры Валерия Леонтьева и творческого перерыва Ирины Аллегровой.

Ранее Лариса Долина отказалась выходить к прессе в Сочи, испугавшись «запрещенных вопросов». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Ирина Аллегрова поздравила Игоря Крутого с юбилеем со сцены «Новой волны».