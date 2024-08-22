Ссоры с мужем не помогают: Анна Седокова теряет миллионы на бизнесе по продаже одежды

Певица Анна Седокова за последнее время столкнулась с проблемами не только в личной жизни, но и в бизнесе. Стало известно, что прибыль ее бренда одежды упала на три миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Источник выяснил, что у компании экс-солистки группы «ВИА Гра» не самые лучшие времена. Если в 2022 году выручка была 18 миллионов рублей, а чистая прибыль 3,6 миллиона рублей, то в 2023 году Анне удалось заработать всего 527 тысяч рублей при выручке 6,7 миллионов рублей.

Проблемы в бизнесе, в прочем, как и конфликты с мужем, Седокова не комментирует. Недавно баскетболист Янис Тимма удивил поклонников заявлением, что не верит ни единому слову жены. Он подчеркнул в личном блоге, что супруга все, что они построили, променяла на деньги. При этом в подробности спортсмен вдаваться не стал.

Напомним, что Седокова этим летом говорила об окончательном разводе с Тиммой. Однако, как только она приехала к нему, то передумала. Тогда поклонники решили, что кризис в паре миновал, однако спустя несколько недель супруги вновь оказались на грани расставания. На данный момент неизвестно, сохранят в этот раз они семью или же нет.

Ранее Анна Седокова рассказала о травле звезд в шоу «Выжить в Дубае».