Раскрыта официальная причина отмены концерта бардов Никитиных

Концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных в Санкт-Петербурге отменен. Об этом сообщил музыкант Михаил Черница на официальной странице артистов https://vk.com/wall-47929591_22482.

Черница объяснил, что решение отменить концерт было принято не из-за желания площадки, а исключительно «в целях безопасности артистов и зрителей».

При этом в ходе общения с «Фонтанкой» организатор несостоявшегося выступления заверил, что все деньги за билеты будут возвращены зрителям, а вот причины внезапной отмены шоу комментировать по существу отказался.

«Комментировать и кормить троллей я не буду», - поделился Черница.

Напомним, барды Сергей и Татьяна Никитины прославились в СССР в 1970-е годы, в частности после записи песен для кино и мультфильмов. «Александра, Александра» вошла в саундтрек к фильму «Москва слезам не верит», также среди наиболее известных музыкальных композиций — «Большой секрет для маленькой компании», «Ёжик резиновый», «Диалог у новогодней ёлки», «Под музыку Вивальди», и «Брич-Мулла».

Недавно артисты, выступившие с критикой СВО, вернулись на заработки из США в Россию. Это спровоцировало сильное недовольство у граждан и общественников. В Москве Сергей Никитин успел дать несколько концертов и даже возглавил жюри детского песенного конкурса. Общественники, в свою очередь, отправили заявление на артистов в СК.

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