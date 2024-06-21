Активисты написали заявление в СК после новости о концерте бардов Никитиных в РФ

Активисты написали заявление в СК после новости о концерте бардов Сергея и Татьяны Никитиных в РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Хуже и не скажешь.

20 июня в Сети появилась новость, что собиравшие деньги на ВСУ барды Никитины выступят с концертом в Санкт-Петербурге. Мероприятие запланировано на 28 июня. Самый дешевый билет стоит 3 тысячи рублей. Узнав о выступлении бардов в РФ, пользователи Сети негативно отреагировали. Они отметили, что после начала СВО семейство уехало к сыну в США, но деньги продолжает зарабатывать в России. Более того, активисты сообщили, что обратились в СК.

«Заявление в СК РФ ушло. МВД будет интересно узнать, что можно арестовать спонсоров ВСУ», — написали активисты.

Отметим, что Никитины никак не комментировали критику, возникшую вокруг их концерта в Санкт-Петербурге.

Ранее композитор Григорий Гладков назвал барда Сергея Никитина гениальным человеком с невероятным вкусом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актер Дмитрий Назаров получал в России по 500 тысяч рублей.