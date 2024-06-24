78.ru: 33-летняя блогерша Настя Ивлеева выиграла суд на 636 тыс. рублей

33-летняя блогерша Настя Ивлеева выиграла суд на 636 тыс. рублей. Об этом сообщает 78.ru.

Сообщалось, что компания Насти «Коленки Пчелы» подала иск на индивидуального предпринимателя Людмилу Ботникову из-за поставки некачественных продуктов для изготовления чипсов. По информации источника, суть претензии Ивлеевой оказалась в другом: компания передала предпринимателю товар для дальнейшей реализации на 1,4 млн, однако та оплатила его лишь частично.

Суд обязал ответчика доплатить 538 тыс. рублей. Также были начислены сумма за просрочку оплаты — 84 тыс. и расходы на госпошлину — 15 тыс. рублей.

Отметим, что сама Настя никак не комментировала судебные разбирательства.

Ранее сообщалось, что в туалете лапшичной Насти Ивлеевой лежит дешевая туалетная бумага. Подробности читайте в этой новости.

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