Раскрыта многомиллионная прибыль наркологической клиники Стаса Пьехи

Раскрыта прибыль наркологической клиники певца Стаса Пьехи. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, в 2022 году у учреждения была минусовая прибыль в размере 172 тысяч рублей. Однако за минувший год проект исполнителя смог улучшить свои показатели до 3,9 млн рублей.

Помимо этого, исполнитель зарегистрировал товарный знак для своей клиники. Теперь никто не сможет претендовать на использование названия или символов. Вдобавок благодаря регистрации товарного знака, у Пьехи появилась возможность сдавать в аренду различное медицинское оборудование.

Ранее Стас Пьеха рассказал, зачем открыл наркологическую клинику.

Также Пьеха признался, что до сих пор лечится от депрессии после коронавируса.