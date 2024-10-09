Подсаживал знакомых: Стас Пьеха рассказал, зачем открыл наркологическую клинику

Певец Стас Пьеха долгие годы страдал от наркотической зависимости. Однако сейчас артист уже справился со смертельной привычкой и помогает другим. На шоу «Новые Пацанки» исполнитель хитов рассказал, что побудило его открыть реабилитационный центр.

Некоторые из участниц скандального шоу имеют проблемы с наркотиками, поэтому в качестве гостя к ним был приглашен медийный человек, преодолевший тягу к запрещенным веществам. Пьеха признался девушкам, что открыл наркологическую клинику, чтобы искупить вину.

Долгое время Стас употреблял наркотики и подсаживал на них знакомых. Певцу было одиноко, поэтому он все время хотел кого-нибудь затянуть.

«Я когда употреблял, я постоянно хотел кого-то затянуть. Мне было очень одиноко в употреблении», — вспомнил Стас.

Ранее Пьеха заявил, что отношения его больше не вдохновляют на творчество. По его словам, писать песни с годами становится работой.