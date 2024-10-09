«Плохо»: Стас Пьеха рассказал о неприятных последствиях коронавируса

Певец Стас Пьеха рассказал, что столкнулся с депрессии после перенесенного коронавируса. Звезда вышел в свет и пообщался с журналистами на серьезные темы.

Исполнитель не так часто говорит о своем здоровье, но в этот раз был откровенен с публикой. Как пишет Telegram-канал «Звездач», Пьеха рассказала об упадническом настроении, которое появилось у него после болезни. Он переболел коронавирусом и заметил изменения.

Справляется с депрессией певец, в том числе благодаря амбулаторному лечению в группах.

«Ты понимаешь, что ты не один, кому плохо», — поделился артист.

Сейчас он чувствует себя «лучше, чем неделю назад». Но дал понять, что еще полностью не восстановился.

Напомним, что ранее Стас рассказывал о перенесенном в 34 года инфаркте. Его признание прозвучало в 2019 году. По словам знаменитости, он употреблял алкоголь, медикаменты и «всякое разное», а после ему стало плохо. Это произошло во время гастролей, Стас надеялся, что ему поможет капельница. Но в итоге ему понадобилась госпитализация.

После случившегося Пьеха начал вести здоровый образ жизни.

Ранее певец Стас Пьеха в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, как карьера заняла место любви в сердце. Он заявил, что отношения его больше не вдохновляют на творчество.