Раскрыта многомиллионная прибыль компании Павла Погребняка

Раскрыта прибыль компании по хранению вещей футболиста Павла Погребняка. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, футболист входит в состав учредителей ООО «Облсклад» — компании, осуществляющей деятельность по складированию и хранению.

Согласно свежей бухгалтерской отчетности, за минувший год выручка компании составила 50 млн рублей, а выручка – 76 млн рублей.

Напомним, Павел Погребняк восемь лет был женат на блогерше Марии Погребняк, у бывших супругов трое детей. Их знакомство произошло еще в школе — Мария будущая сетевая знаменитость тогда училась в седьмом классе, а спорстмен в десятом. Пара зарегистрировала отношения уже после рождения троих сыновей в 2014 году. В настоящий момент их старшему наследнику Артему 17 лет, среднему Павлу 15 лет, а младшему Алексею 12 лет.

Весной прошлого года СМИ сообщили, что блогерша разошлась с мужем из-за его измен.

Ранее мы писали, что беременной Марии Погребняк срочно потребовалась помощь врачей после VK Fest 2024.

Также Погребняк призналась, что никому не советует рожать за границей.