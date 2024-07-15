«Я рожала в Германии»: беременная Мария Погребняк высказалась против родов за границей

Беременная в четвертый раз блогер Мария Погребняк категорически отказывается рожать за границей. Она призналась, что один из ее сыновей появился на свет в Германии и поделилась негативным опытом.

«Я рожала в Германии. Никогда в жизни никому не советую рожать за границей. У них все очень там странно», - сказала блогер.

Она также заверила, что первого и второго ребенка рожала в Москве и четвертый также появится на свет в родной стране.

Погребняк не стала узнавать заранее пол ребенка, но призналась, что хочет девочку, которую назовет Россияной. Если же родится мальчик, то Мария с избранником решили назвать его Владимиром.

Крестной матерью малыша станет близкая подруга блогера, поющая телеведущая Ольга Бузова.

Мария в беседе с The Voice также подчеркнула, что беременность стала для нее настоящей неожиданностью. Сначала она даже подумала, что серьезно больна и отправилась в клинику на обследование организма. При этом начала с УЗИ поджелудочной.

Ранее Мария Погребняк сообщила, что у нее резус-конфликт матери и ребенка. Врачи планировали вводить иммуноглобулин.