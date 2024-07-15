НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 июля 2024, 09:41
1 мин.

«Я рожала в Германии»: беременная Мария Погребняк высказалась против родов за границей

Беременная Мария Погребняк заявила, что никому не советует рожать за границей.
«Я рожала в Германии»: беременная Мария Погребняк высказалась против родов за границей

© AA/ABACA/Abaca/East News

Беременная в четвертый раз блогер Мария Погребняк категорически отказывается рожать за границей. Она призналась, что один из ее сыновей появился на свет в Германии и поделилась негативным опытом.

«Я рожала в Германии. Никогда в жизни никому не советую рожать за границей. У них все очень там странно», - сказала блогер.

Она также заверила, что первого и второго ребенка рожала в Москве и четвертый также появится на свет в родной стране.

Погребняк не стала узнавать заранее пол ребенка, но призналась, что хочет девочку, которую назовет Россияной. Если же родится мальчик, то Мария с избранником решили назвать его Владимиром.

Крестной матерью малыша станет близкая подруга блогера, поющая телеведущая Ольга Бузова.

Мария в беседе с The Voice также подчеркнула, что беременность стала для нее настоящей неожиданностью. Сначала она даже подумала, что серьезно больна и отправилась в клинику на обследование организма. При этом начала с УЗИ поджелудочной.

Ранее Мария Погребняк сообщила, что у нее резус-конфликт матери и ребенка. Врачи планировали вводить иммуноглобулин.

Источник фото:AA/ABACA/Abaca/East News
Источник:The Voice
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Мария Погребняк
беременность
новости шоу-бизнеса