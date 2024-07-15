Пульс у ребенка 132 удара в минуту: беременной Марии Погребняк стало плохо после VK Fest 2024

Накануне блогер Мария Погребняк посетила фестиваль VK Fest 2024 в Москве. Это был ее первый официальный выход в свет после объявления о беременности. На следующий день бизнесвумен собиралась отправиться по делам, однако ей внезапно стало плохо. Об этом она рассказала в личном блоге.

По словам Марии Погребняк, у нее была назначена важная встреча, которую она была вынуждена отменить.

«Знаю, что меня многие ругают за то, что я не слежу за своим здоровьем, но у меня правда нет времени. Сегодня важная встреча, к которой я готовилась, а завтра мы снимаем четвертый выпуск „Молодых родителей“. Переношу простуду на ногах», — поделилась блогер.

Переживая за будущего ребенка из-за своей простуды, Мария Погребняк заказала допплер для беременных — специальный прибор, который считывает сердцебиение плода. Показатели серьезно напугали знаменитость: на экране был указан ритм 132 удара в минуту.

«Все встречи отменила на сегодня. Еду к терапевту», — заявила бизнесвумен.

Мария Погребняк призналась, что обеспокоена отсутствием результата в лечении — ей была назначена щадящая терапия из препаратов местного действия. Блогер сообщила, что отправилась в госпиталь, где будет проходить лечение.

Напомним, в мае Мария Погребняк заявила, что выходит замуж за своего возлюбленного, бизнесмена Игоря Головинского, а недавно сообщила о беременности. У знаменитости уже есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

Ранее сообщалось о том, что беременная Мария Погребняк оказалась в больнице после отдыха в Турции.