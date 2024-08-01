Раскрыта многомиллионная прибыль «Бесогона» Никиты Михалкова

Раскрыта прибыль компании «Бесогон» режиссера Никиты Михалкова. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, компания кинематографиста, выпускающая его авторскую передачу, была зарегистрирована еще в 2009 году.

Согласно свежей бухгалтерской отчетности, выручка ООО «Бесогон» в минувшем году составила 63 млн рублей – это вдвое больше, чем в 2022-м. Прибыль при этом увеличилась с 4,9 млн до 27 млн рублей.

Ранее Михалков рассказал о готовящемся госперевороте в России. По словам народного артиста РСФСР, уехавшие из страны бывшие депутаты Госдумы организовали в Польше так называемый «парламент новой РФ» и высказывают мнение о том, что свержение власти в России может произойти исключительно силовым путем.

Также Михалков признался, что в РФ есть список «нерукопожатных деятелей культуры».