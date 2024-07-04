Никита Михалков заявил, что в РФ есть список «нерукопожатных деятелей культуры». Об этом сообщает ТАСС.

По мнению режиссера, деятелей культуры, которые работают в РФ, но не поддерживают госполитику, можно назвать «нерукопожатными». Михалков считает, что они более опасны, чем те, кто открыто объявил о своей позиции и уехал.

«А вот думающие и делающие за спиной, но остающиеся, чтобы не терять то, что могут здесь заработать, потому что в другом месте заработать не могут, это как раз те самые, кто по-настоящему нерукопожатные. Мы должны, наконец, отделить зерна от плевел», — высказался деятель кино.

Михалков заявил, что испытывает боль, когда намеренно не замечают двуличие деятелей культуры. По мнению режиссера, у человека, живущего в РФ, в основе всего должны быть любовь и уважение.

«Дело не в репрессиях, а в том, что, если ты живешь в этой стране, ты можешь бороться с проблемами в этой стране. Ты можешь говорить вслух, что ты думаешь, что тебе не нравится. Но в основе твоего отношения должна быть любовь и уважение. А не желание понравиться кому-то другому», — резюмировал Михалков.

Ранее Никита Михалков назвал недальновидной отмену русской культуры на Западе. Подробности читайте в этой новости.