Никита Михалков сообщил о готовящемся госперевороте в России

Народный артист РСФСР Никита Михалков рассказал, что уехавшие из страны бывшие депутаты Госдумы планируют устроить государственный переворот в России. Об этом он заявил в авторской программе «Бесогон ТВ».

По словам режиссера, в настоящий момент эти люди организовали в Польше так называемый «парламент новой РФ». Он уточнил, что в заседаниях участвовало около 60 экс-членов Госдумы.

В документах с подобных мероприятий было сказано, что свержение власти в России может произойти исключительно силовым путем, а западным странам необходимо прилагать больше усилий для роста антиправительственных настроений. В связи с этим кинематографист допустил, что речь идет о терроре.

«И это предлагают люди, которые всё имели от этой власти, находясь у её кормушки», — резюмировал Михалков.

Ранее Никита Михалков отреагировал на слухи о своей причастности к делу против Евгении Беркович*(внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Также телеведущая Екатерина Андреева объяснила, почему с ней не общается Михалков.