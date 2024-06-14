Раскрыта личность бойфренда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова больше года состоит в отношениях с 20-летним футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым. Об этом пишет Super.

По данным источника, спортсмены познакомились в апреле минувшего года после одного из матчей московского «Спартака». В 2023-м влюбленные отправились на совместный отдых в Дубай, а в текущем году пару «поймали» вместе в Москве.

Стоит отметить, что 20-летняя Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, однако в соревнованиях сезона-2023/24 не принимала участия. В конце 2022 года спортсменка рассказала о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу.

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