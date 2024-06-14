40-летний актер Андрей Бурковский рассказал про достижения дочери-гимнастки в США

Напомним, что у Андрея есть еще 13-летний сын Максим.

Ранее Ксения Собчак рассказала, как живет уехавший из России Бурковский. Знаменитости встретились на фестивале в Каннах. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Анне Седоковой потребовалась срочная операция за несколько часов до премии МУЗ-ТВ.