Звезда «Ледникового периода» Александр Энберт покинул Россию с женой и ребенком

Фигурист Александр Энберт улетел из России с женой Алесей и дочерью Кристабель. Победитель седьмого сезона «Ледникового периода» отправился с семьей на отдых в Турцию.

Спортсмен опубликовал снимок с женой и дочкой на фоне пальм в социальных сетях. На нем Алеся появилась в желтых солнцезащитных очках и без макияжа. Родители приобняли Кристабель, а она открыла рот — видимо хотела что-то сказать.

«Ну все, мы на месте, будем отдыхать. Главная новость первого дня — мы не сгорели, и это прекрасно», — написал 35-летний Энберт.

Александр женился на модели Алесе, с которой был знаком с 2007 года, в 2020 году. В октябре 2021 года супруга фигуриста забеременела. На гендер-пати будущие родители узнали, что родится девочка. Малышка появилась на свет 12 апреля 2022 года — ее решили назвать необычным и редким именем Кристабель.

Александр Эмберт — российский фигурист, выступавший в парном катании. Заслуженный мастер спорта России. Серебряный призёр на Олимпийских играх в Корее в командных соревнованиях, бронзовый призёр Чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр Командного чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр Чемпионата Европы 2018 года.

В 2020 году занял первое место в седьмом сезоне шоу «Ледниковый период», где выступал в паре с актрисой Ольгой Кузьминой.

Напомним, в феврале жена фигуриста заявила, что снова ждет ребенка. У супругов снова родится девочка.