Раскрыта дальнейшая судьба задержанного блогера Дмитрия Портнягина

Бизнес-тренера и блогера Дмитрия Портнягина попросили отправить под домашний арест вместо СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, Следственный комитет Московской области ходатайствует об отправлении Портнягина именно под домашний арест. 15 апреля в Тверском суде столицы Портнягину изберут меру пресечения.

Напомним, Дмитрия Портнягина задержали 12 апреля в Ростове-на-Дону, незадолго до этого бизнес-коуч находился в зоне СВО с гуманитарной миссией. Его и его жену Екатерину подозревают в неуплате налогов и отмывании денег. Супругу блогера уже допросили и отпустили домой. Сразу после возбуждения уголовного дела Портнягины погасили 64 млн рублей задолженности, однако следствие продолжается.

13 апреля Портнягин был доставлен в Следственный комитет Московской области. В СМИ писали, что адвокаты блогера настаивают на прекращении дела о неуплате налогов в связи с тем, что бизнес-тренер уже выплатил государству недоимку.

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