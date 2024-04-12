Заработал почти 1,5 миллиарда: с блогера Литвина требуют миллион рублей за напитки

Блогер миллионник Михаил Литвин, помимо интернет деятельности, решил заняться настоящим бизнесом. За минувший год он заработал почти 1,5 миллиарда рублей на продаже напитков под своим брендом. Однако теперь по какой-то причине молодой предприниматель оказался должен компании-производителю миллион рублей, передает Kp.ru.

В прошлом году блогер, аудитория которого на YouTube составляет 12 миллионов пользователей, открыл фирму ООО «Лит Энерджи». В ней Михаилу принадлежит 40%. Остальными долями владеют партнеры.

В 2023 году выручку компании Литвина составила почти 1,5 миллиарда рублей, из которых 130 миллионов рублей — чистая прибыль. Но при этом блогер почему-то оказался должен фирме-производителю напитков чуть более миллиона рублей. Причины конфликта пока не уточняются.

Ранее блогер Дмитрий Портнягин оперативно расплатился с государством. Он возместил ущерб на сумму более 124 млн.