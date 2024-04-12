В ближайшее время его привезут в Москву: полиция задержала блогера Дмитрия Портнягина

Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Дмитрия Портнягина, который стал подозреваемым по уголовному делу. Сейчас он находится в Ростове-на-Дону, однако в скором времени будет направлен в Москву, передает Telegram-канал Mash. При этом недавно предприниматель уплатил налоги на сумму 188 млн рублей.

По данным СМИ, Портнягин и его супруга Екатерина стали фигурантами уголовного дела по двум статьям накануне, 11 апреля. Пока блогер был в разъездах, жена ходила на допрос в областной СК.

Преступление, в совершении которого подозревается Дмитрий и Екатерина, относится 2018-2020 годам. Тогда размер неуплаченного налога составил 124 млн рублей. Кроме того, по задолженности накапали штрафы и пени. В общей сложности Портнягин не выплатил 188 млн рублей.

Тем не менее накануне представители Следственного комитета сообщили, что блогер закрыл долг перед государством. Но вместе с этим дело, по всей видимости, прекращено не было.

Ранее блогер Михаил Литвин заработал 1,5 млрд на напитках и оказался должен миллион. Такую сумму потребовала компания-производитель энергетиков.