НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 июня 2025, 10:28
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Раскрыта цена платья, которое едва не опозорило жену Джигана Оксану Самойлову

Лопнувшее по шву на премии платье Оксаны Самойловой обошлось ей в 46 тыс. рублей.
Раскрыта цена платья, которое едва не опозорило жену Джигана Оксану Самойлову

© Комсомольская правда | East News

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова едва не попала в неловкую ситуацию на светском мероприятии из-за лопнувшего по шву платья. Как выяснилось, наряд жена рэпера Джигана приобрела у российского бренда.

По данным Telegram-канала «Звездач», длинное платье-бандо со стразами обошлось Самойловой в 46 тысяч рублей. При этом аналогичное платье также можно взять в аренду для выхода в свет. В этом случае придется заплатить всего 18 тысяч рублей.

Напомним, инцидент произошел с Оксаной на премии «МУЗ-ТВ 2025. Легенда». Уже после красной дорожки знаменитость обратила внимание, что в районе ягодиц узкое платье разошлось по шву. Блогерша призналась, что больше не выходила в зал и поспешила уехать. Произошедшим она поделилась в личном блоге и продемонстрировала порванное платье на видео.

При этом пользователи Сети заподозрили Самойлову в постановке. Комментаторы напомнили, что аналогичный случай произошел на светском мероприятии с Ким Кардашьян и предположили, что жена Джигана могла специально порвать платье.

Раскрыта цена платья, которое едва не опозорило жену Джигана Оксану Самойлову

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее на премии Муз-ТВ в неловкую ситуацию попал и сам Джиган. Когда рэпер вышел на красную дорожку позировать фотографам, выяснилось, что у него расстегнута ширинка на брюках. При этом музыкант не растерялся и быстро исправил ситуацию.