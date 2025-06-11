Раскрыта цена платья, которое едва не опозорило жену Джигана Оксану Самойлову

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова едва не попала в неловкую ситуацию на светском мероприятии из-за лопнувшего по шву платья. Как выяснилось, наряд жена рэпера Джигана приобрела у российского бренда.

По данным Telegram-канала «Звездач», длинное платье-бандо со стразами обошлось Самойловой в 46 тысяч рублей. При этом аналогичное платье также можно взять в аренду для выхода в свет. В этом случае придется заплатить всего 18 тысяч рублей.

Напомним, инцидент произошел с Оксаной на премии «МУЗ-ТВ 2025. Легенда». Уже после красной дорожки знаменитость обратила внимание, что в районе ягодиц узкое платье разошлось по шву. Блогерша призналась, что больше не выходила в зал и поспешила уехать. Произошедшим она поделилась в личном блоге и продемонстрировала порванное платье на видео.

При этом пользователи Сети заподозрили Самойлову в постановке. Комментаторы напомнили, что аналогичный случай произошел на светском мероприятии с Ким Кардашьян и предположили, что жена Джигана могла специально порвать платье.