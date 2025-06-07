Джиган оконфузился перед фотографами на красной дорожке премии МУЗ-ТВ

Рэп-исполнитель Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, оконфузился на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА». Выйти из неловкой ситуации 39-летнему артисту помогла жена, блогер и предприниматель Оксана Самойлова. На мероприятии присутствовал корреспондент «Страстей».

Джиган вышел к фотографам в классическом костюме песочного оттенка и белой рубашке, на которой небрежно расстегнул верхние пуговицы. Его жена надела длинное платье-бандо со стразами. Она дополнила образ черной накидкой и массивным колье.

Когда супруги начали позировать, выяснилось, что у рэпера расстегнула ширинка на брюках. Он поспешил исправить ситуацию. При этом Оксана прикрыла его спиной и помогла застегнуть пиджак.

Ранее Филипп Киркоров впервые после проблем со здоровьем появился на публике. Он вышел на красную дорожку премии МУЗ-ТВ вместе со светской львицей Викторией Шеляговой. В руках Филипп держал вязаный букет люксового бренда, который ему на день рождения вручил телеведущий Андрей Малахов.