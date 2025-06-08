Жена Джигана Оксана Самойлова едва не опозорилась из-за лопнувшего по шву платья

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова рассказала о конфузе, который едва не произошел с ней на премии «МУЗ-ТВ 2025. Легенда». Жену рэпера Джигана подвело узкое платье.

В личном блоге 37-летняя мать четверых детей опубликовала короткий видеоролик, в котором подробно рассказала о произошедшем. Оксана выбрала для мероприятия длинное платье-бандо со стразами, облегающее фигуру. Уже после красной дорожки знаменитость обратила внимание, что в районе ягодиц юбка разошлась по шву.

«В конце вечера произошло непредвиденное», - заявила Самойлова и повернулась спиной, демонстрируя порванное платье.

Оксана с грустью констатировала, что больше в этот вечер не выходила из гримерки Джигана, чтобы не опозориться.

«Теперь идти в машину и рукой прикрываться», - пошутила блогер и рассмеялась.