Жена Джигана Оксана Самойлова едва не опозорилась из-за лопнувшего по шву платья
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Блогер и предприниматель Оксана Самойлова рассказала о конфузе, который едва не произошел с ней на премии «МУЗ-ТВ 2025. Легенда». Жену рэпера Джигана подвело узкое платье.
В личном блоге 37-летняя мать четверых детей опубликовала короткий видеоролик, в котором подробно рассказала о произошедшем. Оксана выбрала для мероприятия длинное платье-бандо со стразами, облегающее фигуру. Уже после красной дорожки знаменитость обратила внимание, что в районе ягодиц юбка разошлась по шву.
«В конце вечера произошло непредвиденное», - заявила Самойлова и повернулась спиной, демонстрируя порванное платье.
Оксана с грустью констатировала, что больше в этот вечер не выходила из гримерки Джигана, чтобы не опозориться.
«Теперь идти в машину и рукой прикрываться», - пошутила блогер и рассмеялась.
Ранее на премии Муз-ТВ в неловкую ситуацию попал и сам Джиган. Вместе с женой артист вышел к фотографам в классическом костюме песочного оттенка и белой рубашке, на которой небрежно расстегнул верхние пуговицы. Когда супруги начали позировать, выяснилось, что у рэпера расстегнула ширинка на брюках.