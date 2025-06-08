НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 июня 2025, 17:26
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Жена Джигана Оксана Самойлова едва не опозорилась из-за лопнувшего по шву платья

Жена Джигана Оксана Самойлова едва не опозорилась из-за лопнувшего по шву платья

© Starface.ru

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова рассказала о конфузе, который едва не произошел с ней на премии «МУЗ-ТВ 2025. Легенда». Жену рэпера Джигана подвело узкое платье.

В личном блоге 37-летняя мать четверых детей опубликовала короткий видеоролик, в котором подробно рассказала о произошедшем. Оксана выбрала для мероприятия длинное платье-бандо со стразами, облегающее фигуру. Уже после красной дорожки знаменитость обратила внимание, что в районе ягодиц юбка разошлась по шву.

«В конце вечера произошло непредвиденное», - заявила Самойлова и повернулась спиной, демонстрируя порванное платье.

Оксана с грустью констатировала, что больше в этот вечер не выходила из гримерки Джигана, чтобы не опозориться.

«Теперь идти в машину и рукой прикрываться», - пошутила блогер и рассмеялась.

Жена Джигана Оксана Самойлова едва не опозорилась из-за лопнувшего по шву платья

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее на премии Муз-ТВ в неловкую ситуацию попал и сам Джиган. Вместе с женой артист вышел к фотографам в классическом костюме песочного оттенка и белой рубашке, на которой небрежно расстегнул верхние пуговицы. Когда супруги начали позировать, выяснилось, что у рэпера расстегнула ширинка на брюках.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Оксана Самойлова
новости шоу-бизнеса
Джиган
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красная дорожка