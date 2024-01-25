Раскрыт заработок актера Александра Петрова

В театре Ермоловой не стали скрывать зарплату 35-летнего актера Александра Петрова. Об этом сообщает портал 76.ru.

По информации источника, год назад артист на съемках сериала получал 500 тысяч за смену. Однако в 2024 году его прайс может измениться на 200 тысяч рублей.

Кроме того, звезда фильма «Лед» является еще актером театра имени Ермоловой. Александр задействован в постановке «Петя и волк». Сообщается, что артисты заведения получают деньги за выход на сцену. Максимальная сумма выплат составляет 100 тысяч рублей. Билет на музыкальную сказку обойдется зрителям от 300 до 2500 рублей.

Помимо этого, Петров получает заработок с рекламы. Однако за последние два года он не был замечен в крупных рекламных кампаниях.

Ранее сообщалось о том, что актер Александр Петров решил избавиться от квартиры в Москве, в которой жил со Стасей Милославской. Подробности смотрите в этой статье.

Также мы писали о том, что 41-летняя актриса Татьяна Арнтгольц не стала скрывать редкое фото с дочерью.