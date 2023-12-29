Актер Александр Петров решил избавиться от квартиры в Москве, в которой жил со Стасей Милославской

Актер Александр Петров решил продать свою московскую квартиру спустя месяц после неожиданной свадьбы с возлюбленной Викторией. За недвижимость он хочет получить 57 млн рублей, и это со скидкой, так как изначально цена доходила до 63 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

По данным источника, объявление о продаже двухуровневого пентхауса появилось 9 октября. За месяц до этого Петров отправился в ЗАГС и стал женатым человеком. Причем узами брака он связал себя не с коллегой Стасей Милославской, с которой встречался несколько лет, а со случайной девушкой – у них было всего несколько свиданий.

К слову, именно Стася помогала Александру обустраивать его «голливудскую» квартиру. Она выбирала пол, стеновые панели из дерева, диван в гостиной и многое другое. Также актриса подарила Петрову его любимую картину «Джокера», которая висела у него на видном месте и которой он сильно гордился.

По слухам, избавиться так скоро после свадьбы от квартиры артист решил из-за молодой жены. Якобы Виктория не захотела жить там, где все было выбрано бывшей супруга.

Ранее друзья Александра Петрова раскрыли настоящую историю знакомства актера с женой.