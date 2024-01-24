Актриса Татьяна Арнтгольц опубликовала редкое фото с дочерью

Актриса Татьяна Арнтгольц поделилась редким фото с дочкой Марией от первого брака с актером Иваном Жидковым в соцсетях. Об этом сообщает «7Дней.ru». «Моя любовь», — трогательно подписала фото с дочерью актриса.

Сейчас Татьяна Арнтгольц отдыхает на Мальдивах вместе с мужем Марком Богатыревым, 2-летним сыном Данилой и 14-летней дочкой Марией от предыдущего брака. Известно, что семья проведет зимние каникулы на арендованной вилле.

Интересно, что дочь актрисы Мария планирует пойти по стопам мамы и сниматься в кино. Об этом стало известно после ее переезда к отцу летом. Тогда родители объяснили поступок дочери подростковым бунтом.

«Есть история переходного возраста, когда сложный подростковый характер», — отметил тогда Иван Жидков.

Несмотря ни на что, актрисе удалось сохранить хорошие отношения с дочкой, о чем свидетельствует новое фото с совместного отдыха.

Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков развелись, когда их общему ребенку было 4 года. Актеры смогли сохранить хорошие отношения, они до сих пор поддерживают дружеское общение.

Ранее Иван Жидков сообщил, что собирается жениться на молодой возлюбленной. Избранницей актера стала светловолосая студентка. Жидков закрутил роман с девушкой во время съемок сериала «Зеркало лжи» в Ростове-на-Дону.