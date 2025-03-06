«Уговаривать времени не было»: Алексей Воробьев рассказал о работе со Львом Лещенко

Актер и музыкант Алексей Воробьев считает, что Лев Лещенко выделяет в нем качества джентльмена. Артист рассказал о работе со Львом Валерьяновичем в беседе с сайтом «Страсти».

В 2024 году Алексей удивил поклонников дуэтом с Лещенко. По словам Воробьева, его не смущало, что у них разная аудитория: он писал песню с твердым убеждением о сотрудничестве с Лещенко. Как выяснилось, ему даже не пришлось уговаривать коллегу на дуэт.

«Аудитория у нас, действительно, разная. Но и у Льва Валериановича, и у меня есть взрослые, умные, образованные поклонники, которые ценят красивую мелодию в песнях и смысл в стихах. Вот так мы и объединились. Уговаривать времени не было, потому я предупредил Льва Валериановича о нашем скором дуэте. Песня «Шлягер» длится 4:52, но он перезвонил мне уже через 2:05, даже не дослушав до конца, и сказал, что песня ему очень понравилась, он готов, и с удовольствием! Чтобы понять это, ему было достаточно первого куплета и припева!» — рассказал Алексей.

После сотрудничества Лещенко не скрывал, что считает Воробьева своим преемником. По мнению Алексея, артист выделяет его за качества «настоящего джентльмена».

«Думаю, это умение быть элегантным и материться. Это то, что отличает настоящего джентльмена», — высказался музыкант.

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