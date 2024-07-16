Раскрыт гонорара Стаса Пьехи за один корпоратив

Раскрыт гонорар певца Стаса Пьехи за выступление на частной вечеринке. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, за свое появление на корпоративе музыкант просит 2,5 млн рублей. При этом договариваться о выступлении исполнителя необходимо минимум за месяц до даты проведения мероприятия.

Примечательно, что в публикации «Звездача» сказано, что указанный певцом гонорар сравнительно небольшой. Так, Филипп Киркоров и группа «Руки Вверх!» требуют за частные выступления от 8 до 10 млн рублей, а Полина Гагарина и «Звери» — от 6 до 8 млн рублей.

Ранее сайт «Страсти» рассказывал, что наркологическая клиника Пьехи заработала 44 млн рублей за 2023 год. При этом чистая прибыль медучреждения составила 3,8 млн. Это больше, чем в 2022 — тогда доходы составили 42 миллиона рублей, а чистая прибыль ушла в минус на 172 тысячи рублей.

Также Стас Пьеха рассказал, что регулярно навещает знаменитую бабушку, эстрадную певицу Эдиту Пьеху.