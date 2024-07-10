Певец Стас Пьеха рассказал, что регулярно навещает знаменитую бабушку. Об этом сообщает 78.ru.

В последнее время эстрадная певица Эдита Пьеха практически не появляется на публике. Ходят слухи, что у знаменитости серьезные проблемы со здоровьем. Внук певицы Стас Пьеха заверил, что знаменитость находится в заботе близких.

«Три дня назад последний раз с ней виделись. То я, то мы вместе с сестрой, мама вообще раз в две недели стабильно навещает. То есть, постоянно кто-то из нас», — рассказал он.

При этом состояние здоровья Эдиты Пьехи певец раскрывать отказался, заявив лишь то, что она активно общается с членами семьи.

«Она просто рада быть частью чего-то большего — семьи. Ей просто надо напоминать почаще. Как и мне. Мне тоже всё время кажется, что я один, а, оказывается, у меня целая семья», — признался он.

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