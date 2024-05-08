Наркологическая клиника певца Стаса Пьехи заработала 44 млн рублей за 2023 год. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

«ПС Клиника» Стаса Пьехи, которая оказывает услуги по лечению алкоголизма и наркомании, а также реабилитации, работает с 2020 года. Хотя лицо певца и мелькает на рекламных баннерах сайта клиники, по документам 100% ООО «ПС Клиника» принадлежит его матери — Илоне Броневицкой.

Согласно открытым данным, за 2023 год реабилитационный центр заработал 44,2 миллиона рублей. Чистая прибыль составила 3,8 миллиона рублей. Это больше, чем в 2022 — тогда доходы составили 42 миллиона рублей, а чистая прибыль ушла в минус на 172 тысячи рублей.

Ранее Стас Пьеха признавался, что страдал от наркозависимости, пережил три реанимации и инфаркт. Сейчас певец ведет здоровый образ жизни — он занимается боксом.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак заработала 18 миллионов рублей на ресторане в Санкт-Петербурге.