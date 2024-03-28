Раймонд Паулс отказался поздравлять Лайму Вайкуле с днем рождения

Латвийский композитор Райманд Паулс признался, что не общается с певицей Лаймой Вайкуле и отказался публично поздравить ее с днем рождения.

«Ситуация сейчас довольно странная, пусть все успокоится — тогда поговорим. Я не хочу прошлое вспоминать, я много для кого что сделал и для меня много чего-то плохого сделали», — заявил композитор в беседе с NEWS.ru.

Он категорически отказался обратиться к Лайме в преддверии ее 70-летнего юбилея, который исполнительница хита «Вернисаж» будет отмечать 31 марта.

Примечательно, но два других друга и коллеги Вайкуле – Владимир Винокур и Лев Лещенко также отказались говорить об уехавшей артистке.

Напомним, в апреле 2023 года Лайма Вайкуле заявила, что не понимает ценности советских памятников в Европе. Она рассказывала, что памятники в Латвии надо было снести еще в 1990-х. Кроме того, артистка собирала деньги для помощи ВСУ.

Ранее поэт Илья Резник рассказал, что Лайма Вайкуле не позвонила Раймонду Паулсу 12 января, когда он отмечал свое 87-летие. Композитор сочинил множество песен для Вайкуле.

Также поэт Виктор Пеленягрэ рассказал о непростой работе с Лаймой Вайкуле. Он признался, что с ней ему было легко выпивать, но не сотрудничать.