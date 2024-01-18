Автор хитов Вайкуле Виктор Пеленягрэ о работе с певицей: «С Лаймой легко было выпивать»

Поэт Виктор Пеленягрэ рассказал о непростой работе с певицей Лаймой Вайкуле. Он признался, что с ней ему было легко выпивать, но не сотрудничать.

Несколько лет назад литератор общался с артисткой и писал для нее песни. Самые известные из них «Акапулько» и «Я вышла на Пикадилли». Однако работа у двух творческих людей не складывалась, так как, по словам Виктора, Лайма всегда была непростой и конфликтной.

«С Лаймой легко было выпивать, болтать… А работать — не очень», - признался поэт с беседе с mk.ru.

Окончательно рассорился с артисткой Пеленягрэ при создании песни «Не спеши, дорогой». В первоначальном варианте была строчка: «Не спеши, дорогой, все я сделаю сама». Ее сам автор считал гениальной, а вот Вайкуле с ним не была согласна. Она требовала, чтобы ее изменили, но, не добившись согласия Виктора, обратилась к другому писателю. В итоге эта часть хита стала такой: «Не спеши, дорогой, ведь волнуюсь я сама». По признанию Пеленягрэ, когда он услышал окончательную версию композиции, у него задергалось веко.

Ранее стало известно, что Лайма Вайкуле не поздравила с днем рождения композитора Раймонда Паулса.