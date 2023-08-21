Раймонд Паулс не пустил певицу Аллу Пугачеву на прощание с умершей супругой. Об этом сообщает Экспресс газета со ссылкой на зарубежный журнал «Частная жизнь».

По информации источника, композитор не разрешил артистке посетить траурную церемонию. К гробу Светланы Епифановой были допущены только 5 человек. Речь идет про супруга, дочь и внучек умершей.

Пугачевой и всем желающим проститься со Светланой ее семья сообщила: более масштабная церемония состоится после захоронения урны с прахом.

Напомним, Алла Борисовна была близка с умершей Епифановой. Незадолго до ее смерти певица находилась в гостях у композитора. Именно Пугачева настояла на том, чтобы после падения Светлана прошла медицинское обследование. Однако, перенеся операцию на ноге, возлюбленная Паулса не смогла отойти от наркоза.

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