Уехавшая из РФ певица Алла Пугачева готовит к выпуску новые хиты и клипы к ним. Об этом сообщил политик Роман Худяков в своем Telegram-канале.

По словам Романа, он пообщался со знакомым айтишником, который работает над клипами артистки. Как выяснилось, Алла Борисовна подготовила новый репертуар по требованию поклонников.

«Я вас уверяю, все Сети будут завалены новыми песнями Пугачевой», — высказался политик.

При этом Худяков отметил, что композиции записаны не самой артисткой. При помощи компьютерных технологий хиты будут звучать не «надтреснутым пожилым голосом», а «молодым и звонким». Несмотря на предстоящую премьеру, Пугачева не получит прибыли от нее.

«Все деньги получит оператор искусственного интеллекта — скромный айтишник из России», — резюмировал Роман.

Ранее сообщалось, что 74-летняя певица Алла Пугачева расстроилась из-за смерти клоуна Андрея Николаева.