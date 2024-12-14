«Райдер не будет выполнен»: Ивлеева высмеяла Киркорова за очередные оскорбления в ее адрес

Настя Ивлеева ответила на новые оскорбления Филиппа Киркорова в свой адрес.

Накануне исполнитель хита «Единственная моя» в прямом эфире «Нового радио» жестко высказался о блогерше, используя ругань. Кроме того, Киркоров снова подчеркнул, что Анастасия является «неблагодарным человеком», неспособным даже извиниться на принесенный ущерб его жизни из-за вечеринки, которую она устроила в прошлом году.

Настя молчать не стала и лаконично ответила на выпады Филиппа Бедросовича, обратив внимание на английскую надпись, расположенную на его белом свитере.

«Тут еще ведущий сразу обозначил, что райдер Киркорова не будет выполнен», — иронично прокомментировала блогерша в Telegram-канале «Настя Ивлеева».

Кроме того, Киркоров подчеркнул, что знает о реакции Ивлеевой на его просьбу публично извиниться перед всеми, кому она навредила: тогда блогерша предложила ему подарить серьги в виде крыс.

Напомним, что скандал между звездами произошел из-за «Голой вечеринки» Насти Ивлеевой, когда всех звезд, посетивших данное мероприятие коснулся режим «отмены». Филипп признался, что тогда понес большие убытки из-за чужой ошибки.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров назвал сумму, за которую он готов выступить в костюме Деда Мороза.

Также сообщалось, что Роза Сябитова высказалась о браке Ивлеевой и Бегака.