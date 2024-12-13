Филипп Киркоров назвал сумму, за которую он готов выступить в костюме Деда Мороза

Филипп Киркоров согласен выйти на сцену в костюме Деда Мороза за 12 млн рублей. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на шоу «Кстати».

Филипп Киркоров пришел на шоу Азамата Мусагалиева, Гарика Харламова и Дениса Дорохова. Певец рассказал, что готов выступить в костюме Деда Мороза за 12 миллионов рублей. Причем Киркоров отметил, что такая услуга пользуется спросом у заказчиков.

«Прийти в костюме Деда Мороза, поздравить детишек, спеть песню Viva la Diva или „Я за тебя умру“. У меня уже 5 заказов на Новый год в этом образе. У меня очень красивый костюм с шапкой Мономаха», — рассказал он.

Ожидается, что выпуск с участием Филиппа Киркорова появится в Сети 14 декабря.

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров нашел работу своим детям. По словам музыканта, Мартин и Алла-Виктория помогают убирать участок вокруг дома.