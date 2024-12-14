«Мне жаль Настю»: Роза Сябитова высказалась о браке Ивлеевой и Бегака

Роза Сябитова пожалела Настю Ивлееву после того, как она вышла замуж. Об этом сообщает The Voice.

Сваха Роза Сябитова прокомментировала новости о тайном бракосочетании Насти Ивлеевой и телеведущего Филиппа Бегака. Она заявила, что у блогерши могут быть проблемы из-за отношений с родственниками мужа.

«Свекровь выдает такие комментарии, что мне жаль Настю. Я вообще очень хочу, чтобы наши российские женщины, особенно наши женщины-звезды, обретали счастье», — заявила она.

Ранее мать Бегака заявляла, что не в курсе свадьбы сына. Она рассказывала, что не лезет в его личную жизнь.

«Я знала, что он был прежде женат, я знаю, что он будет еще раз женат. Это я уже как старая ведьма говорю. Зачем ему рассказывать мне про отношения с другими девушками?» — задавалась вопросом она.

Ранее мы писали о том, что бывшая жена Филиппа Бегака психует из-за внимания прессы после свадьбы Ивлеевой.