Радиоведущая Алла Довлатова сообщила, что старшая дочь выходит замуж. Знаменитость поделилась откровением с изданием The Voice.

В Москве состоялась премия RU.TV, которую посетили многие звезды. Не стала исключением и Алла Довлатова. Радиоведущая появилась на ковровой дорожке с младшей дочерью. Алла находилась в хорошем настроении и охотно общалась с прессой.

В беседе с журналистами Довлатова рассказала о предстоящей свадьбе 24-летней дочки. Дарья получила предложение от возлюбленного, но пока пара не определилась ни с датой, ни с местом торжества.

«Пока я еще не знаю, когда будет свадьба. Может быть, и не очень скоро. Но уже что-то серьезное. Осталось назначить дату», — высказалась Алла.

Знаменитость не исключает, что в скором времени может стать бабушкой.

«Дело молодое! Жених есть», — резюмировала Алла.

Ранее Алла Довлатова призналась, что ее мужу нельзя появляться на публике по контракту. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что сыну Кристины Орбакайте стало плохо на людях.