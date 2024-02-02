Алла Довлатова призналась, что ее мужу нельзя появляться на публике по контракту. Об этом сообщает портал Леди Mail.ru.

Радиоведущая Алла Довлатова практически никогда не появляется на светских мероприятиях вместе с супругом. Вот уже 17 лет знаменитость замужем за мужчиной, от которого она родила двух дочерей.

Как объяснила сама Довлатова, ее муж работает в правоохранительных органах, поэтому ему нежелательно появляться на публичных мероприятиях.

«Супруг мой — полковник полиции, человек не просто непубличный, а которому даже в контракте запрещено где-либо появляться. Поэтому, когда мы вместе приходим на какие-то мероприятия, он стоит в стороне, чтобы не дай Бог не попасть в кадр», — рассказала радиоведущая.

Довлатова добавила, что секрет крепкого брака заключается в уважении супругов друг к другу. Знаменитость подчеркнула, что супруг доверяет ей, когда та в одиночестве ходит по светским мероприятиям.

«Он прекрасно знает, что все это — моя работа. И, выполнив все свои обязанности, я сразу же спешу домой, нигде не засиживаюсь», — призналась она.

Ранее мы писали о том, что Алла Довлатова вспомнила, как сбежала от первого мужа.