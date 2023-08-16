Сама виновата: Лайма Вайкуле лишилась еще одного источника дохода в РФ

Радиостанции РФ отказались от песен Лаймы Вайкуле после проведения ее фестиваля в Юрмале. Об этом сообщает портал «Утро.ру».

По информации источника, радиостанции РФ не получали официального запрета, однако им пришло негласное распоряжение. После этого композиции артистки перестали звучать в радиоэфире.

Известно, что за каждую звучащую песню Вайкуле получала отчисления. Однако после проведения фестиваля в Юрмале она лишилась этого источника дохода.

Напомним, что на свое мероприятие Лайма позвала только тех артистов, которые год назад уехали из РФ.

Сама знаменитость пока никак не комментировала произошедшую ситуацию.

Ранее Лайма Вайкуле объяснила, почему не пригласила Софию Ротару на свой фестиваль в Юрмале. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что билет на благотворительный ужин с Чулпан Хаматовой в Юрмале стоит 10 тысяч евро.