Билет на благотворительный ужин с Чулпан Хаматовой в Юрмале стоит 10 тысяч евро

Билет на благотворительный ужин с актрисой Чулпан Хаматовой в Юрмале стоит 10 тысяч евро. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

В личном блоге бизнесмен Евгений Чичваркин*(признан иноагентом на территории РФ) объявил о продаже билетов на благотворительный ужин с «великой актрисой» в Юрмале. По словам предпринимателя, на праздничном столе будут морепродукты и многие другие деликатесы. За все это Чичваркин* потребовал 10 тысяч евро. Сообщается, что полученные средства пойдут на помощь беженцам.

К слову, сама Хаматова пока никак не комментировала подобную новость.

Ранее мы писали о том, что актриса Чулпан Хаматова нашла новый источник заработка. Подробности смотрите в этой статье.

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*признан иноагентом на территории РФ