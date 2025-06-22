«Рад убрать бесполезного игрока»: Киркоров избавился от 19-летней невесты Лепса в шоу

Филипп Киркоров избавился от 19-летней невесты Григория Лепса в шоу.

Аврора Киба приняла участие в проекте «Мастер игры», где в борьбе за главный приз нужно было вычислить темных игроков и выгнать их. Филипп Киркоров заявил, что благодаря ему избранница Лепса больше не появится на проекте. По словам артиста, она сама изъявила желание отправиться домой, но по правилам уйти добровольно нельзя, из-за чего певец решил ей помочь.

«Очень рад убрать из игры бесполезного и бессмысленного игрока. Авроры больше нет. Забудьте о ней! Аврору я забрал. Но я исполняю ее желание — уйти домой», — отметил Филипп в шоу.

Но одна из участниц Марго Овсянникова заверила, что Аврора захотела вернуться к Лепсу из боязни, что за время ее отсутствия артист найдет себе новую девушку.

«Она хотела поехать к Лепсу, так как молодых красивых девушек очень много. Пока Аврора здесь бессмысленно проводит время, Григорий Лепс может найти кого-то другого — вторую и третью Аврору... Я ей желаю счастья и надеюсь... Хотя, какая мне разница?» — отметила Марго.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров показал поврежденную после ожога руку на встрече с Игорем Крутым.

Также сообщалось, что Аврора Киба ответила на критику романа с Лепсом, который старше на 40 лет.