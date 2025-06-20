Филипп Киркоров показал поврежденную после ожога руку на встрече с Игорем Крутым

Певец Филипп Киркоров показал поврежденную после ожога руку. Соответствующее видео опубликовал композитор Игорь Крутой, который встретился с артистом, чтобы обсудить его участие в конкурсе «Новая волна».

Знаменитости обсудили ближайшие и перспективные творческие планы в студии Академии композитора. Киркоров приехал в футболке и показал руку. Она была перевязана. В комментариях обратили внимание на то, что певец изменился, выглядел уставшим.

«Филипп даже руку пожать не смог нормально. Видно, что сил нет», «Не очень хорошо выглядит», «Как неваляшка стал, перекатывается со стороны в сторону», «Мне одной показалось, что у Киркорова больной вид?», «Что-то пожелтел Филя», - говорилось в комментариях.

Некоторые интернет-пользователи пришли к выводу, что видео старое.

«Киркоров сейчас выглядит иначе», «Старое видео. Киркоров сейчас на 15 кг меньше», - писали в Сети.