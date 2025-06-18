Аврора Киба ответила на критику романа с Лепсом, который старше на 40 лет

Аврора Киба ответила на критику романа с Григорием Лепсом, который старше на 40 лет. Об этом стало известно в эфире шоу «Мастер игры».

Невеста Лепса не раз сталкивалась с критикой из-за романа с певцом. В эфире шоу не удалось избежать острой темы, и Аврора вновь столкнулась с вопросами: «Тебе не стыдно встречаться с человеком, который на 40 лет старше тебя? Зачем тебе это нужно?». Киба дала понять, что ей не хочется обсуждать отношения с певцом, однако под натиском Филиппа Киркорова сдалась.

«Почему вы не можете ответить? Ответьте еще раз, если вас спрашивают», — возмутился Филипп.

«Мое тело — мое дело. Какие еще вопросы?» — эмоционально ответила Аврора.

К слову, ответив Филиппу, Киба получила поддержку от других участников шоу. Наталья Рудова стала аплодировать Авроре и лаконично произнесла: «Это правда!».

Ранее Аврора Киба назвала себя женой Григория Лепса и опубликовала совместное видео. Подробности читайте в этой новости.

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