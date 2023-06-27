Работающие от головы не подошли: Роману Костомарову заказали другие протезы

Фигуристу Роману Костомарову заказали другие протезы: с теми, которые работают от импульсов, работа продвигается с трудом. Новая модель будет легче и современнее.

Об этом сообщило издание «Спорт-экспресс».

Те, что показал Костомаров на видео в соцсетях, - это протезы, с которыми спортсмену тяжело. Их устанавливают временно, и работают такие конструкции от импульсов, которые поступают из мозга к мышцам.

Проблема заключается в том, что ментально Костомаров до сих пор не стабилен – это усложняет тренировочный процесс. Спортсмена не будут выписывать, пока его психическое состояние не стабилизируется.

Ранее мы писали, что Костомаров тренируется не более одного часа в день. Каждое движение дается ему через боль.

Источник сообщил, что он привыкает к искусственным конечностям, но на это нужно время, к тому же тренироваться «достаточно больно». Собеседник рассказал, что протезирование рук у Костомарова не начато.

На днях фигурист опубликовал видео, на котором показал себя во время тренировки на велотренажере в протезах. При этом спортсмен скрыл руки.