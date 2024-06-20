«Не было конкретного сознания»: Zivert высказалась о звездной болезни

Популярная певица Zivert рассказала, что никогда не страдала звездной болезнью. Об этом сообщает NEWS.ru.

Артистка призналась, что неоднократно пыталась анализировать себя на наличие звездной болезни, но не обнаружила у себя этих признаков. Знаменитость отметила, что с приростом популярности она столкнулась с огромным количеством работы. Из-за плотного графика Zivert даже не удавалось «осознать» наличие или отсутствие звездной болезни.

«Настолько был сильный, огромный ритм работы, что я только сейчас, взяв полугодовую передышку, смогла отлететь, посмотреть на все происходящее за несколько лет со стороны и вообще понять, что я какая-то артистка известная. <…> Не было конкретного сознания, всегда была работа», — высказалась исполнительница.

Певица подчеркнула, что у нее был сильный ажиотаж на покупку вещей, как только она стала зарабатывать большие деньги. Однако сейчас его нет.

«Сейчас я эти вещи разгребаю, не знаю, кому продать и кому отдать», — добавила Zivert.

Ранее Zivert выступила с заявлением на фоне слухов о беременности.